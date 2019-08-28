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Уникальная кабина и просторный салон: Мантуров рассказал об особенностях МС-21

Алексей Самолетов
19:27 28.08.2019
Глава ведомства посидел в кабине пилота и рассказал об особенностях салона нового лайнера.
Уникальная кабина и просторный салон: Мантуров рассказал об особенностях МС-21
© Фото: ТРК Звезда

Новейший российский лайнер МС-21 заметно отличается от своих аналогов как по системе управления, так и по компоновке салона. Особенности нового самолета обсудили обозреватель «Звезды» Алексей Самолетов и министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Беседа шла непосредственно в салоне  лайнера МС-21 в рамках салона МАКС-2019.

Министр отметил, что производство обеспечено заказами на ближайшие четыре года. На второй год планируется увеличить активность на международном рынке.

«Пока мы занимаемся промоушеном и рекламой этого самолета, нежели конкретными предметными переговорами по продвижению. Поэтому  такие планы, ими активно занимаемся и рассчитываем на то, что это будет основной наш флагман на ближайшее будущее», - рассказал Мантуров.

Глава ведомства посидел в кабине пилота и рассказал об особенностях салона нового лайнера. В отличие от конкурентов, здесь присутствует широкий проход между рядами кресел. Пассажиры могут пройти к своим местам, не тратя время на ожидание, что ускоряет посадку. Уникальность же кабины пилотов состоит в двойной системе управления.

«Уникальность этой кабины заключается в том, что здесь задвоенная система управления. Отличается она существенно. Тем, что применяется впервые, в отличие от других самолетов в мире.  Для того, чтобы переключить с одного пилота на другого, нужно произвести несколько манипуляций переключения, это потеря времени. Здесь же в любой момент можешь подключиться к пилотированию в любой ситуации. Ошибка пилота произошла или с пилотом что-то произошло… Второй пилот или командир может быстро оперативно подключиться и исправить ошибку. Очень современная эргономичная кабина. Я много говорил с летчиками, очень хорошие отзывы. Рассчитываем, что эксплуатантам понравится», - рассказал Мантуров.

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