Российский МС-21 вызвал ажиотаж на МАКС-2019

Пассажирский самолет нового поколения МС-21 вызвал огромный ажиотаж на МАКС-2019. Серийный выпуск этого воздушного судна собираются начать уже через два года.

Сейчас построено четыре таких лайнера, а следующий - пятый - оснастят уже российским двигателем. Его летные испытания начнутся в 2020 году, после чего планируется получить сертификат.

Предположительно, первым покупателем МС-21 станет компания «Аэрофлот».

«Весь рынок России сегодня обеспечивается за счет Boeing и Airbus. МС-21 - их прямой конкурент, который врывается в рынок. И конечно же мы исходили из того, что должны быть наши российские компании, которые должны начать эксплуатацию этого самолета», - заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Российский авиалайнер с двухклассной компоновкой вмещает 163 пассажира. Расстояние между креслами позволит чувствовать себя комфортно во время полета даже человеку с высоким ростом. Воздушное судно полностью готово покорить современный рынок авиации.