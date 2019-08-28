В Генконсульстве РФ пообещали следить за ходом расследования трагедии в Турции, где умерла девочка из Санкт-Петербурга

Сотрудники российского Генконсульства в Турции окажут всю необходимую помощь в репатриации тела погибшей несовершеннолетней россиянки Алисы Адамовой, которая скончалась сегодня в больнице Памуккале.

Девочка умерла от остановки сердца после неоднократных попыток реанимации. В больницу ребенка доставили 18 августа из отеля Sunhill в Бодруме, где ее руку затянуло в насос бассейна.

«С прискорбием сообщаем, что сегодня, несмотря на предпринятые медицинским персоналом университетской больницы Памуккале усилия, скончалась россиянка Алиса Адамова, госпитализированная в критическом состоянии после нечастного случая, который произошел с ней 18 августа в отеле Sunhill в Бодруме. По информации от турецких врачей, после неоднократных попыток реанимации была констатирована остановка сердца. Выражаем искренние соболезнования родителям, родным и близким в связи с безвременной утратой. Генконсульством в координации с местными властями будет обеспечена вся необходимая помощь по организации репатриации тела. Российская сторона продолжит внимательно следить за ходом расследования правоохранительными органами Турции трагического инцидента, в результате которого погибла несовершеннолетняя девочка. Надеемся, что турецкое правосудие установит круг лиц, виновных в этой трагедии, и они понесут заслуженное наказание», - сообщила в разговоре со «Звездой» пресс-атташе посольства России в Турции Ирина Касимова.

О смерти дочери сегодня сообщил ее отец, который в своем обращении поблагодарил всех, кто в эти дни был рядом и оказывал помощь и поддержку семье. По заверениям врачей, состоянии Алисы оставалось критическим и все попытки спасти ее ни к чему не привели.