Бригада рабочих спасла жильцов горящего дома в Подмосковье: видео

Семью из трех человек спасли из горящего дома в подмосковном Видном. На помощь людям пришли рабочие, которые проводили ремонт фасада здания. Они же организовали и провели эвакуацию нескольких десятков жильцов. Пожар в доме № 13 по Советскому проезду начался ранним утром, загорелась одна из квартир на 10-м этаже.

«Рабочие готовились к началу смены и подготавливали строительную технику. Они эвакуировали из многоквартирного дома несколько десятков человек на строительной люльке и по лестнице, а затем спасли из горящей квартиры семью из трех человек с ребенком десяти лет», - говорится в сообщении регионального главка МЧС.

Свою благодарность рабочим за отвагу во время спасения людей уже выразил министр ЖКХ Московской области Евгений Хромушин. Сами герои себя таковыми не считают и рассказывают, что на раздумья у них не было времени.

«Бригада у нас быстрая. Подключили подъемники, начали спасать. Спустили несколько десятков человек. Сделали все возможное. Люди уже хотели выпрыгивать из окон», - рассказал один из рабочих.

После ликвидации возгорания, работы по капитальному ремонту фасада многоквартирного дома будут продолжены, сообщает РИА Новости. Будут предприняты все необходимые меры, чтобы минимизировать ущерб, который пламя нанесло строению.