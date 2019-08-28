Заместитель генсека ООН встретился с заместителем министра обороны РФ Александром Фоминым
Гостя проинформировали о российском подходе к участию в миротворческой деятельности под эгидой ООН.
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Заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Александр Фомин принял в Минобороны России заместителя Генерального секретаря ООН по оперативной поддержке Атула Кхаре.
Заместитель главы военного ведомства проинформировал высокого гостя о российских подходах к участию в миротворческой деятельности под эгидой ООН, а также о перспективных направлениях взаимодействия с Организацией.