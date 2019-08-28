Елизавета II одобрила приостановку работы парламента Великобритании

Королева Великобритании Елизавета II официально одобрила приостановку работы британского парламента в период с 9-12 сентября по 14 октября. Информацию об этом распространил телеканал Sky News, сославшись на заявление Тайного совета, в который входят советники монарха.

По данным Sky News, королева формально согласилась с отсрочкой заседаний парламента, которая должна вступить в силу «не ранее 9-го дня сентября и не позднее 12-го дня сентября» и продлиться «до 14-го дня октября» текущего года.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил о сделанном им обращении к Елизавете II с просьбой о приостановке работы парламента до 14 октября, что значительно снизит шансы на то, что депутаты успеют помешать выходу страны из Евросоюза без соглашения.

Брексит должен произойти 31 октября.