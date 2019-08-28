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Елизавета II одобрила приостановку работы парламента Великобритании

Роман Захаров
17:44 28.08.2019
Если работа британского парламента будет приостановлена до 14 октября, это существенно снизит шансы на то, что депутаты успеют помешать выходу страны из Евросоюза без соглашения.
Елизавета II одобрила приостановку работы парламента Великобритании
© Фото: Paul Marriott, globallookpress

Королева Великобритании Елизавета II официально одобрила приостановку работы британского парламента в период с 9-12 сентября по 14 октября. Информацию об этом распространил телеканал Sky News, сославшись на заявление Тайного совета, в который входят советники монарха.

По данным Sky News, королева формально согласилась с отсрочкой заседаний парламента, которая должна вступить в силу «не ранее 9-го дня сентября и не позднее 12-го дня сентября» и продлиться «до 14-го дня октября» текущего года.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил о сделанном им обращении к Елизавете II с просьбой о приостановке работы парламента до 14 октября, что значительно снизит шансы на то, что депутаты успеют помешать выходу страны из Евросоюза без соглашения.

Брексит должен произойти 31 октября.

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