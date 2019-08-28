МИД РФ прокомментировал обстановку в Идлибской зоне деэскалации

Военнослужащие сирийской армии при поддержке ВКС России действуют против боевиков строго в рамках Идлибской демилитаризованной зоны. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, наша авиация и правительственные войска арабской республики вынуждены отвечать на постоянные провокации террористов. Накануне президент Турции пожаловался, что его военнослужащие находятся в опасности из-за ударов сирийской армии, которая борется с экстремистами в зоне деэскалации, но при этом якобы обстреливает гражданские объекты. О создании демилитаризованной зоны в Идлибе Москва и Анкара договорились в сентябре прошлого года. В зоне деэскалации оказались около 30 тысяч боевиков.

В начале августа сирийские силы объявили в Идлибе новый режим прекращения огня при условии соблюдения Турцией обязательств по сентябрьским соглашениям, однако армия перешла в наступление, после того как боевики воспользовались затишьем и осуществили несколько вооруженных атак на правительственные силы.