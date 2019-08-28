В МИД РФ ответили на новые санкции США

Россия сожалеет о введении США второго пакета антироссийских санкций в связи с так называемым делом Скрипалей. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Печально, что остатки былого российско-американского партнерства приносятся США в жертву внутриполитическим предвыборным обстоятельствам», - сказала представитель внешнеполитического ведомства.

Второй пакет ограничительных мер со стороны США в отношении РФ вступил в силу 26 августа. Новые санкции были введены из-за того, что Москва якобы не предоставила требуемых гарантий в связи с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в рамках закона Соединенных Штатов.

Напомним, первый пакет ограничений был введен год назад, в августе 2018 года. Тогда под запрет попали поставки России продукции двойного назначения, за некоторым исключением.

На этот раз санкции включат в себя противодействие Вашингтона предоставлению займов, оказанию финансовой и технической поддержки РФ международными финансовыми организациями, такими как Всемирный банк или Международный валютный фонд.