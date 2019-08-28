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Симоньян раскрыла детали разговора с Вышинским после его освобождения из-под стражи

Лина Давыдова
16:27 28.08.2019
Маргарита Симоньян назвала абсурдными все обвинения против Кирилла Вышинского.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Pavlo Gonchar, globallookpress

Маргарита Симоньян рассказала о телефонном разговоре с Кириллом Вышинским после его освобождения из-под ареста. Журналист сам позвонил главному редактору МИА «Россия сегодня», RT и Sputnik и поблагодарил ее и всех коллег, которые были обеспокоены его судьбой.

«Кирилл, конечно, человек какого-то невероятного мужества, выдержки. Он сам мне позвонил - радостный, смеется. Со смехом рассказал мне, как они сидели в темной камере, где не было света, и каждый день отмечали Новый год, потому что единственным освещением была елочная гирлянда, которую они где-то там добыли. Сказал раз 500 всем журналистам "спасибо", всем, кто ходил на акции протеста, кто писал, ходил по кабинетам. А я ему ответила, что это мы должны попросить у него прощения, потому что не смогли вытащить раньше. Человек провел больше года в украинской тюрьме. Но мы, правда, сделали все, что могли, обошли все самые высокие кабинеты, разговаривали абсолютно со всеми», - отметила Симоньян.

В разговоре с главным редактором RT Вышинский признался, что первым делом после освобождения помоется горячей водой.

Симоньян также обратила внимание на абсурдность всех обвинений, которые выдвигаются Вышинскому. По мнению главного редактора RT, глава портала РИА Новости Украина занимался честной журналистской работой.

«Все обвинения выглядят абсурдно, абсолютно все. Кирилла обвиняют в том, чем занимаемся мы: вы, я, любой журналист. Кирилла обвиняют в том, что он занимался нормальной, честной журналистской работой. Больше ничем он не занимался. Любому беспристрастному человеку очевидно, что обвинения абсурдны от первого до последнего», - подчеркнула Симоньян.

В  то же время она не стала никак комментировать юридические аспекты следствия, заявив, что не хочет случайным неосторожным словом навредить журналисту. Она также выразила надежду на то, что судьба Вышинского теперь будет складываться хорошо.

Кирилла Вышинского взяли под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. На Украине его обвиняют в госизмене и якобы поддержке самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Несколько раз Вышинскому продлевали арест. Но сегодня Апелляционный суд Киева освободил главу портала РИА Новости Украина под личное поручительство. Он был выпущен из-под стражи прямо из зала суда спустя 400 дней заключения. Между тем дело Кирилла Вышинского еще не закрыто. Впереди у журналиста заседание суда, которое состоится 16 сентября.

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