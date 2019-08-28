Виторган-старший в четвертый раз стал отцом

В семье Эммануила Виторгана пополнение. Советский и российский актер стал отцом в четвертый раз. На этот раз у маэстро, который в декабре отметит 80-летний юбилей, родилась дочь, о чем он поспешил сообщить своим подписчикам в Instagram. Виторган опубликовал семейное фото, на котором, помимо него и супруги, запечатлены дочь Этель и ее новорожденная сестра.

«У нас пополнение, на свет появилась еще одна доченька - Кларочка!» - подписал фотографию на своей странице в Instagram Виторган-старший.

Клара - четвертый ребенок Виторгана. От первого брака с Тамарой Румянцевой у актера есть дочь Ксения. От второго семейного союза с актрисой Аллой Балтер - сын Максим.

Наконец, от третьего брака с Ириной Млодик у Эммануила Гедеоновича двое дочерей: Этель, родившаяся в прошлом году, и Клара, с рождением которой Виторгана поздравляют звезды кино и телевидения.