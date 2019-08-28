Зеленский выступил за участие США в «нормандском формате»

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном заявил, что в Киеве надеются на присоединение Соединенных Штатов к «нормандскому формату».

«Президент Украины выразил надежду, что США смогут быть в большей мере вовлечены в переговорный процесс по Донбассу», - сказано в сообщении, опубликованном на сайте пресс-службы украинского лидера.

При этом Зеленский подчеркнул, что Украина будет приветствовать решение США о присоединении к «нормандскому формату» в случае его принятия. Глава государства также поблагодарил Вашингтон «за мощную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины».