Улицы Оренбурга ушли под воду после тропического ливня

Сильнейший ливень и град сегодня обрушились на Оренбург. По затопленным дорогам в центре города с трудом передвигаются автомобили и общественный транспорт, который работает с перебоями.

Не повезло и тем, кто решил отправиться в областное управление ГИБДД. К зданию пришлось идти по колено в воде, и такая ситуация встречается повсеместно. Подземные переходы, подвалы зданий и магазинов оказались подтоплены.

Как сообщают синоптики, в ближайшие дни дождливая погода сохранится, а уже завтра резко похолодает и усилится ветер.