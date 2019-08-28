В МИД РФ прокомментировали решение киевского суда об освобождении Вышинского

Россия рассчитывает на скорое и полное оправдание главы портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы приветствуем сегодняшнее решение Киевского апелляционного суда по освобождению из-под стражи главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского в связи с изменением ему меры пресечения и рассматриваем это в качестве первого шага на пути восстановления справедливости в отношении российского журналиста, который провел в киевских застенках более 400 дней. Еще раз я хочу подчеркнуть: 400 дней журналист сегодня в 2018-2019 годах провел в заключении. Просто потому, что он осуществлял свою профессиональную журналистскую деятельность», - заявила Мария Захарова.

Вышинского выпустили из СИЗО под личное поручительство. Он может пользоваться всеми правами, в том числе работать, но при этом обязан по первому требованию прибывать в суд, сообщать о смене места жительства или работы, ему запрещено общаться со свидетелями по своему делу. Главред РИА Новости Украина согласился со всеми требованиями.

Кирилл Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в государственной измене и якобы поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. Киевский суд продлевал арест журналисту восемь раз, однако сегодня, 28 августа, принял решение освободить Вышинского под личное поручительство.

Стоит отметить, что все обвинения в свой адрес Вышинский категорически отвергает и считает их надуманными.