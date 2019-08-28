Коломойский призвал Киев отменить антироссийские санкции

Украинский олигарх Игорь Коломойский призвал к частичной отмене антироссийских санкций. В своем интервью он посоветовал Киеву реалистично смотреть на ситуацию и отделить вопрос Крыма и Донбасса от общей повестки.

По мнению Коломойского, отмена экономических ограничений в отношении Москвы не обязывает Украину отказаться от своих требований по полуострову, но позволит существенно продвинуться в переговорном процессе в будущем.

«Если мы отработаем механизм уступок - наша земля в обмен на санкции, - значит, это работает, и мы в следующее окно возможностей добьемся большего и по Крыму», - заявил олигарх.

Официальный Киев ввел эмбарго в отношении широкого спектра российских товаров и разорвал соглашение о зоне совместной торговли в рамках СНГ в 2015 году. В течение следующих лет санкционные списки неоднократно расширялись.

Украина запретила импортировать удобрения и другую продукцию сельскохозяйственного назначения, ввела ограничения на поставку цемента и древесины. С 1 августа Киев также ввел особые пошлины на продукцию с российской пропиской.

Москва ответила по принципу взаимности, запретив в апреле импорт продукции машиностроения, легкой промышлености, труб, бумаги и картона, одежды и обуви, сообщает портал «Цензор.нет». С 1 июня Киеву ввели специальные разрешения на поставку угля, бензина и дизтоплива, а экспорт нефти, этана, бутана, битума, этилена, пропилена и других нефтепродуктов запретили полностью.

Крым стал частью России в 2014 году на основании общенародного референдума, на котором подавляющее большинство жителей подержали воссоединение полуострова с РФ. Украина итоги народного волеизъявления не признала. Москва неоднократно заявляла, что вопрос Крыма закрыт и обсуждению не полежит.