Во Владивостоке введен режим ЧС из-за ливневых дождей

Власти Владивостока приняли решение о введении режима чрезвычайной ситуации из-за сильных ливневых дождей, обрушившихся на город. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте мэрии Владивостока.

«Анализ сложившейся ситуации показывает, что стихия нанесла серьезной ущерб всей городской инфраструктуре», - говорится в заявлении мэра Олега Гуменюка.

В своем обращении градоначальник подчеркивает, что в результате сильных непрекращающихся ливней в городе были подтоплены дороги и жилые дома. Пострадали также пригородные территории. Наблюдается сход селей.

Ранее «Звезда» сообщала о сильном ливне, начавшемся во Владивостоке утром 27 августа. Непогода серьезно обострила дорожную ситуацию в городе. Под водой оказались участки дорог около стадиона «Динамо» и кинотеатра «Океан», а также на Окатовой улице.