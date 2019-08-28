В Кремле назвали отвратительным инцидент с полицейскими а Анапе

В Кремле не считают, что случай с принуждением полицейскими несовершеннолетней спортсменки к сексу, который произошел накануне в Анапе, может свидетельствовать о «тотальной безнаказанности» сотрудников МВД. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

«Упомянутые вами случаи абсолютно неприемлемы и отвратительны, но не нужно связывать это с полицейскими», - сказал пресс-секретарь.

При этом Песков добавил, что «преступления совершают, если это доказано судом, граждане». Представитель Кремля также подчеркнул, что «наказание должно находить того, кто этот проступок совершил».

Инцидент, о котором идет речь, произошел в ночь на 26 августа на одном из пляжей Анапы. По данным следствия, стражи порядка застали там уединившуюся молодую пару. Молодого человека они отпустили, а девушку вынудили вступить с ними в половую связь, пригрозив административной ответственностью. Потерпевшая оказалась 17-летней спортсменкой, приехавшей из Москвы на соревнования по волейболу.

По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 133 УК (понуждение к действиям сексуального характера в отношении несовершеннолетней). Подозреваемых арестовали 27 августа. В настоящий момент они уволены со службы в полиции.