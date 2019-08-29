На МАКС-2019 показали макет перспективной кабины самолета военно-транспортной авиации

Международный авиационно-космический салон МАКС-2019 стал местом сосредоточения лучших достижений отрасли. Ведущие производители самолетов и авионики представили свою продукцию.

Среди них российская компания АО «Котлин-Новатор», основным направлением деятельности которой является разработка пилотажно-навигационных комплексов для самолетов военно-транспортной авиации. На своем стенде разработчик представил перспективную кабину самолета, оснащенную системами собственного производства.

© ТРК "Звезда"

«В верхней части кабины расположена система СУОСО, которая управляет основными самолетными системами: электрикой, гидравликой, топливной системой и системой пожаротушения. В данный момент аналогичная система установлена на самолете Ил-112В и проходит летные испытания. Основными в этой экспозиции являются широкоформатные индикаторы с диагональю в 17 дюймов, и на таком большом формате можно по-разному комбинировать приборы, более интересно управлять различными параметрами, и главное, что здесь представлено, - так называемое синтетическое видение. Это такой 3D-мир, который позволяет летчику в плохих погодных условиях более безопасно управлять самолетом. Потому, что он видит всю окружающую картинку», - рассказывает первый заместитель генерального директора компании Виталий Жук.

Кроме того,«Котлин-Новатор» представляет на МАКСе практически всю линейку пилотажно-навигационных комплексов, от информационно-управляющих систем до сетевых коммутаторов и блоков преобразования сигналов. Все представленные вычислители выполнены по принципу интегральной модульной авионики, большинство которой оборудовано отечественной ОС и адаптировано под нужды Минобороны и гражданской авиации. Широкий выбор интерфейсных модулей позволяет в короткие сроки скомпоновать любой вычислитель под конкретные требования заказчика.

© ТРК "Звезда"

Еще одним традиционным видом деятельности компании является разработка локационных систем.

«Здесь представлены два изделия: одно из них - классический метеорологический локатор с возможностью определения сдвига ветра, построения 3D-моделей метеоизображений, скоростных портретов и прогнозирования. Второй локатор предназначен для детального обзора земной поверхности. Это высокоэнергетический и помехозащищенный локатор, который автоматически распознает и классифицирует объекты. В локаторе применены технологии искусственного интеллекта, то есть в процессе своей работы он накапливает базу образов объектов, что в дальнейшем позволяет ему более качественно вести их классификацию», - отмечает заместитель главного конструктора по пилотажно-навигационным комплексам Константин Жук.

Более детально ознакомиться с продукцией АО «Котлин-Новатор» можно в павильоне D9, место D9-5.

© ТРК "Звезда"

Крупнейший авиафорум МАКС-2019 стартовал накануне в подмосковном Жуковском. Свое участие в нем подтвердили более 800 компаний из 33 стран.