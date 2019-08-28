Археологи нашли сотни принесенных в жертву детей

Ученые обнаружили в Перу тела 227 детей, которые были принесены в жертву. Захоронение было сделано недалеко от маленького туристического городка, расположенного к северу от Лимы.

По словам археолога Ферена Кастильо, останки принадлежат детям от четырех до 14 лет, принесенных в жертву богам культуры чиму.

«Это самое большое из найденных на сегодняшний момент захоронений, где были обнаружены останки детей, принесенных в жертву», - приводит AFP слова Кастильо.

Специалист считает, что детей принесли в жертву, чтобы успокоить бушующий Тихий океан. Ученый также не исключил, что жертвенных детей в этой местности может быть захоронено намного больше.

Раскопки, во время которых было сделано открытие, проходят в месте под названием Пампа-ла-Крус, в районе Уанчако, регион Ла-Либертад. В период между 1200-1400 г. г. эта местность использовалась для ритуала жертвоприношений в малоизученной на сегодняшний день культуре чиму.