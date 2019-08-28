В трех префектурах Японии объявлена эвакуация населения из-за наводнения

Более 800 тысяч жителей Японии эвакуируют из-за угрозы наводнений и оползней. Проливные дожди топят сразу несколько префектур страны - Саги, Нагасаки и Фукуоки. Под угрозой разрушения сейчас находятся более 350 тысяч жилых домов и строений. Эвакуационные центры открыты в административных зданиях и школах.

Угрозе затопления присвоили максимальный, пятый уровень. Уже известно о гибели трех человек. Один мужчина умер за рулем собственного автомобиля, после того как машину смыло в реку.