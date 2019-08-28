Лавров заявил о готовности России к расширению военного сотрудничества с Индией

Россия и Индия готовы к расширению военно-технического сотрудничества. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров после переговоров со своим индийским коллегой.

Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что обе страны намерены развивать торгово-экономическое партнерство и совместное производство оборонной продукции.

«У нас общая позитивная оценка состояния и перспектив военно-технического взаимодействия, включая возможности расширения совместного производства современных видов вооружений. Договорились наращивать и многоплановую кооперацию в сфере освоения космоса, в сфере ядерной энергетики и в других высокотехнологичных областях», - заявил по итогам переговоров Лавров.

В ходе встречи министры уделили внимание подготовке переговоров президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди. Он станет главным гостем на Пятом Восточном экономическом форуме, который пройдет во Владивостоке уже на следующей неделе.