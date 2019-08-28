Высший пилотаж на больших скоростях: «Стрижи» и «Соколы России» устроили эффектное шоу для посетителей МАКС

Пилотажные группы ВКС РФ приняли участие в динамическом показе на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019. «Стрижи» и «Соколы России» продемонстрировали действия в ходе ближнего маневренного воздушного боя.

«Соколы России» на истребителях Су-35 исполнили фигуры высшего пилотажа. Затем на Мигах-29 в небо взмыли «Стрижи». Особенностью их программы стал плотный строй. В боевых условиях летчики его применяют для того, чтобы незаметно войти в зону действия систем ПВО. После этого строй рассыпается и каждый самолет атакует свою цель.

Полеты проходят на высоте до 200 метров, в ограниченном пространстве и на больших скоростях - 500-800 километров в час.

Международный авиационно-космический салон МАКС-2019 начал свою работу в минувший вторник, 27 августа. В нем принимают участие более 800 компаний со всего мира. В первые три дня салон открыт для посещения специалистами и представителями бизнеса. А с пятницы и все выходные МАКС смогут посетить все желающие.