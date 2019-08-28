Политолог назвал главные причины освобождения Вышинского из-под стражи

Освобождение главы портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского стало результатом давления Евросоюза на официальный Киев. К такой версии склоняется политолог Сергей Марков, который в разговоре со «Звездой» прокомментировал решение украинского суда освободить журналиста из-под стражи.

«Более вероятно, что Вышинского отпустили киевские власти под давлением своих партнеров из Евросоюза. Дело в том, что арест Вышинского позорит украинские власти», - считает Марков.

С самого начала арест Кирилла Вышинского выявил диктаторскую сущность киевского репрессивного режима, полагает политолог. И чем дальше заходило следствие по его делу, тем очевиднее это становилось.

«С Вышинским киевский репрессивный режим сел в грязную лужу, показав всему миру свою диктаторскую сущность. Огромное количество международных организаций выразили свое недовольство по поводу ареста Вышинского. Содержание Вышинского под стражей ослабляло киевский режим», - заявил аналитик.

В Кремле освобождение Вышинского приветствовали, о чем заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Глава портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в государственной измене и якобы поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. Киевский суд продлевал арест журналисту восемь раз, однако сегодня принял решение освободить его под личное поручительство.