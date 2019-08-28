В Приамурье браконьеры поймали огромную краснокнижную калугу: видео

Огромную рыбу калугу поймали в Приамурье. Улов оказался настолько огромным, что вытаскивать его пришлось с помощью бульдозера.

Калуга обитает в реках Амур и Зея и их притоках. Известно, что специально заниматься ловлей данной рыбы запрещено и за вылов грозит ответственность, так как калуга занесена в Международную Красную книгу и Красную книгу России.

Видео с пойманной калугой опубликовано на канале «Амурская Правда» на YouTube. На кадрах видно, как крупная рыба висит в воздухе, привязанная к бульдозеру, который отвозит ее от озера.

Судя по видео, вес рыбы очень большой, и улов получился довольно редким. Рыбы подобных размеров встречались в регионе в прошлом веке. За организованную ловлю калуги браконьеры, в случае если их обнаружат, заплатят крупные штрафы.