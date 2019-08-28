«Укроборонпром» не смог заменить 40% российских деталей

В Украине не могут полностью решить вопрос импортозамещения для деталей оборонно-промышленного комплекса из России. Государственный концерн «Укроборонпром» производит только 60% от необходимого количества.

По словам депутата Верховной рады от партии «Слуга народа» Анны Коваленко, на вооружении Вооруженных сил Украины (ВСУ) по-прежнему находится много техники из России.

«Сегодня "Укроборонпром" решил вопрос импортозамещения для 60% деталей, для остальных 40% до сих пор не нашли замену», – сообщила она украинскому изданию «Левый берег».

Поменять российское вооружение на западное слишком дорого для бюджета, уточнила она. Решением проблемы Коваленко назвала финансирование программ для производства в профильных институтах.

Ранее сообщалось, что в Украине не нашли аналогов российским составляющим танков «Оплот». Бюро машиностроения в Харькове уже поступило задание на их разработку.