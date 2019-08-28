Тело последнего рабочего извлекли из-под завалов рухнувшего в Новосибирске здания

Спасатели извлекли из-под завалов тело последнего рабочего, погибшего при обрушении здания в Новосибирске. Всего жертвами ЧП стали три человека. Об этом сообщили в Сибирской генерирующей компании, которой принадлежит обрушившееся здание.

В официальной группе «ВКонтакте» представители СГК выразили соболезнования семьям погибших и пострадавших.

Трагедия произошла около 8:20 мск на улице Ударной. Одна из стен хозяйственного корпуса административного здания, в котором шла реконструкция, рухнула в котлован. Всего на объекте в момент происшествия работали 12 человек, часть из них оказалась под обломками.

На месте происшествия все еще работают медики и спасатели. Следователи возбудили уголовное дело по статье: нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ