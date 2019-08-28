На МАКС-2019 Россия получила несколько предложений по покупке новейшего истребителя МиГ-35

В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству рассказали о заинтересованности зарубежных представителей новейшим российским истребителем МиГ-35. В частности, интерес проявили Индия и Турция.

По словам директора службы Дмитрия Шугаева, Россия получила уже несколько заявок на покупку самолета. Он отметил, что данная тема особенно актуальна с учетом участия РФ в тендере на поставку 110 истребителей в Индию.

«Несколько других предложений уже поступило, поэтому Рособоронэкспорт ведет предметные переговоры», - сказал Шугаев.

Коснувшись же интереса со стороны Турции, он заявил, что посетивший авиасалон президент страны Реджеп Тайип Эрдоган обсудил новинки отечественной авиации последних поколений с главой России Владимиром Путиным.

«Вчера президент Эрдоган остановился у образца, задал несколько профессиональных вопросов с точки зрения вооружений и летных характеристик», - рассказал Шугаев.

Ранее он заявил, что российская сторона в свете обоюдно выраженного президентами РФ и Турции желания о сотрудничестве в целом готова оказать помощь в создании турецкого истребителя пятого поколения TF-X.