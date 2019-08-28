В Кремле поприветствовали освобождение Кирилла Вышинского

В Кремле приветствуют решение суда в Киеве освободить Вышинского из-под ареста. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Пока в оценках мы ограничимся. Мы приветствуем это решение украинского суда», - отметил Песков.

Глава портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в госизмене и якобы поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. Киевский суд продлевал арест журналисту восемь раз, однако сегодня принял решение освободить Вышинского под личное поручительство.

Между тем журналиста обязали по первому требованию прибывать в суд, сообщать об изменении своего места проживания или работы, а также воздерживаться от общения со свидетелями.