В Крыму ответили на условие Волкера для возвращения России в G8

В Крыму оценили слова спецпредставителя США по Украине Курта Волкера, который ранее в качестве условия возвращения России в G8 назвал «уход» Москвы с полуострова.

«Американским политикам пора прекратить выдвигать нелепые условия», - заявил депутат крымского парламента Владислав Ганжара.

По его словам, решение крымчан вернуться на свою историческую родину было определяющим. При этом депутат отметил, что пять лет назад была исправлена «главная историческая ошибка», передает РИА Новости.

Между тем ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США будут работать над возвращением России в состав клуба G7. По его словам, Россию стоит пригласить к участию в саммитах «Большой семерки», так как этого хочет Дональд Трамп.

Крым вернулся в состав Российской Федерации после всенародного референдума, который провели на полуострове 16 марта 2014 года. Тогда подавляющее большинство крымчан во время голосования высказались за воссоединение с Россией.