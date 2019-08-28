Вышинский заявил, что его дело стоило Порошенко президентского кресла

Кирилл Вышинский считает, что его дело было попыткой поднять рейтинг бывшего президента Украины Петра Порошенко, которая стоила политику должности, а журналисту - свободы. Об этом руководитель портала РИА Новости Украина заявил в суде.

«Я к этому (к делу - прим. ред.) отнесся с первого дня как к попытке поднять политический рейтинг ушедшего президента, попытка оказалась неудачной» - сказал Вышинский.

Журналист также рассказал, что вопрос его обмена поднимался давно и некоторые политики о нем говорили еще до вручения официального уведомления.

«Я от обмена отказался достаточно давно и свою позицию не менял», - добавил он.

Киевский апелляционный суд в среду освободил Вышинского из-под стражи под личное обязательство. По первому требованию он обязан появляться в суде, сообщать об изменении места проживания или работы, ему также нельзя общаться со свидетелями. Следующее заседание суда по рассмотрению дела против журналиста состоится 16 сентября.