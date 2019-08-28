Захарова назвала освобождение Вышинского первым шагом на пути к справедливости в отношении журналистов

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали освобождение из-под стражи главы портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, такое событие может оказаться весьма значимым с профессиональной точки зрения.

«Освобождение Вышинского из-под стражи - это первый шаг на пути к справедливости в отношении журналиста», - заявила дипломат.

Напомним, Вышинский был арестован в Киеве в 2018 году по подозрению в госизмене. На протяжении долгого времени положение журналиста не менялось в лучшую сторону, но Апелляционный суд Киева принял решение освободить главу РИА Новости Украина под личное поручительство, обязав его по первому требованию являться в суд и оповещать о значимых изменениях в своей жизни.