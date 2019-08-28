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Маргарита Симоньян прокомментировала освобождение Вышинского из-под ареста

Лина Давыдова
12:27 28.08.2019
Она также поблагодарила всех причастных к освобождению Кирилла Вышинского.
Маргарита Симоньян прокомментировала освобождение Вышинского из-под ареста
© Фото: Pavlo Gonchar, globallookpress

Главный редактор МИА «Россия сегодня», RT и Sputnik Маргарита Симоньян прокомментировала освобождение журналиста Кирилла Вышинского судом Киева.

«Мы очень рады, просто счастливы, что Кирилл после 400 дней в тюрьме на Украине за то, что он просто делал свою работу, за то, что он просто работал журналистом, наконец на относительной, скажем так, свободе. Не могу комментировать юридические аспекты этого, но хочу сказать огромное спасибо всем тем, кто помогал», - поблагодарила Симоньян.

Кирилла Вышинского взяли под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Его подозревают в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. Восемь раз журналисту продлевали домашний арест. Но сегодня апелляционный суд Киева освободил главу портала РИА Новости Украина под личное поручительство. Он был выпущен из-под стражи прямо из зала суда спустя 400 дней заключения.

Судья обязал Вышинского по первому требованию прибывать в суд, сообщать об изменении своего места проживания или работы, а также воздерживаться от общения со свидетелями. Журналист пообещал, что будет являться на все судебные заседания и участвовать в процессе.

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