Астероид размером с египетскую пирамиду летит к Земле

Астероид размером с египетскую пирамиду Хеопса пролетит на минимальном расстоянии от Земли со скоростью более 45 тысяч километров в час.

По данным госкорпорации «Роскосмос», угрозы астероид, несмотря на это, для населения планеты не представляет. Расстояние, на котором он совершит пролет, будет составлять чуть более одного миллиона километров.

Потенциально опасными расстояниями считаются те, что меньше радиуса орбиты Луны, равного 384 тысячам километров. Еще одно крупное небесное тело, на этот раз размером с Останкинскую башню, пролетит вблизи Земли в начале сентября.