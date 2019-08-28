ДТП со смертельным исходом парализовало движение на МКАД

На 5 километре МКАД, на внутренней стороне, произошло столкновение двух автомобилей. В результате ДТП один человек погиб, один ранен.

«Около 12 ночи на 5 километре МКАД произошло столкновение двух автомобилей. В результате ДТП один человек погиб, один получил ранение. Движение на данном участке затруднено», - сообщила дежурный офицер управления ГИБДД, капитан полиции Татьяна Сафонова.

На месте ЧП работаю спасатели и медики, сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее на северо-востоке Москвы на МКАД, произошло столкновение двух грузовиков. После ДТП кабина одного автомобиля загорелась. Было перекрыто движение по трем полосам автодороги.