Суд в Киеве освободил Кирилла Вышинского

Апелляционный суд Киева изменил меру пресечения Кириллу Вышинскому с ареста на освобождение под личное поручительство.

Сам журналист пообещал являться на заседания суда по первому требованию, если его освободят из-под стражи.

«Ваша честь, я подчеркиваю, что в моих интересах являться на судебные заседания, участвовать в процессе, не затягивая, и не избегать судебных заседаний. Я готов взять на себя обязательства по первому решению суда являться на все судебные заседания и принимать в них участие в той форме, в которой суд сочтет возможным», - заявил он в зале суда.

Судья также отменил постановление Подольского районного суда Киева, которым Вышинскому ранее продлили арест. Журналист был освобожден из-под стражи прямо в зале суда.

Вышинского обязали по первому требованию прибывать в суд, сообщать об изменении своего места проживания или работы, а также воздерживаться от общения со свидетелями. Суд по инкриминируемым ему статьям еще впереди.

Журналиста взяли под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Его подозревают в госизмене и якобы поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. Главе портала РИА Новости Украина грозит до 15 лет лишения свободы.