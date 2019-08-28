Тело второго погибшего извлекли из-под завалов рухнувшего здания в Новосибирске

Из-под завалов обрушившегося здания в Новосибирске извлекли тело второго погибшего. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Трагедия произошла в Ленинском районе Новосибирска: у реконструируемого двухэтажного здания насосной станции рухнула одна из стен. Под завалами оказались работники, проводившие плановый ремонт теплотрассы по соседству.

Реконструируемое здание, где произошло обрушение, принадлежит региональному филиалу «Сибирской генерирующей компании». Как рассказали «Звезде» представители компании, реконструкция выполнялась частично сотрудниками СГК, частично подрядной организацией. Всего на месте происшествия находились 13 работников.

Как отметили в компании, причины произошедшего будут выяснять лишь после выполнения спасательных работ.

«Наша главная задача - найти людей. И только после выполнения спасательных работ будем выяснять причины произошедшего», - пояснил представитель СГК.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ст. 216 УК РФ («Нарушение правил проведения работ»).