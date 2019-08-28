В России заявили о готовности помочь Турции в создании собственного истребителя пятого поколения

Россия готова помочь Турции в создании собственного истребителя пятого поколения. Речь идет о турецкой разработке под названием TF-X.

Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев заявил, что российская сторона в свете обоюдно выраженного президентами РФ и Турции желания о сотрудничестве в целом готова оказать помощь в части индустриального сотрудничества.

«Наша промышленность, в принципе, готова», - заявил Шугаев на Международном авиакосмическом салоне в Жуковском.

Между тем экспортный вариант российского новейшего истребителя Су-57э впервые показали на статической стоянке МАКС-2019.