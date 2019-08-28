Forbes составил список богатейших российских семей

Названы самые богатые семьи России. Уже пятый год подряд лидерами остаются Гуцериевы - основатели группы «Сафмар» и сети магазинов «М.Видео».

Состояние Михаила Гуцериева и его близких оценивается в 5,65 миллиарда долларов. При этом за год оно сократилось на 320 миллионов, но это не помешало семье оставить за собой лидирующие позиции, так как сын Михаила, Саид, удвоил свой капитал, получив доли сразу в нескольких крупных компаниях.

Ротенберги заняли вторую строчку рейтинга с суммой активов в 5,18 миллиарда долларов. Третьей стала семья Шаймиевых, где сыновья первого президента Татарстана Радик и Айрат Шаймиевы по-прежнему являются самыми богатыми жителями региона, увеличив свои капиталы на 320 миллионов долларов - до 2,8 миллиарда.

Как сообщает издание Forbes, в десятке богатейших также оказались Гапонцевы, Евтушенковы, Рахимкуловы, Линники, Саркисовы, Бажаевы и Михайловы.