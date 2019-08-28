В Нижнем Новгороде загорелся судостроительный завод «Красное Сормово»

В Нижнем Новгороде на судостроительном заводе «Красное Сормово» произошел пожар. В результате трагедии погибли два человека.

В пресс-службе ГУ МЧС РФ по Нижегородской области «Звезде» рассказали об обстоятельствах случившегося.

На место происшествия незамедлительно направился нижегородский гарнизон пожарной охраны. Возгоранию был присвоен второй ранг. На момент прибытия экстренных служб происходило горение кабеля на площади пять квадратных метров. На данный момент объявлена ликвидация открытого горения.

По предварительным данным, в результате пожара погибли двое рабочих и еще один госпитализирован с травмами в ближайшую больницу.