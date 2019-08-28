Дом затрясся: очевидица рассказала о трагедии в Новосибирске

Жительница дома в Новосибирске, расположенного по соседству с обрушившейся на стройке стеной, рассказала «Звезде» о подробностях инцидента, которые она видела собственными глазами.

По словам женщины, сейчас под завалами остаются не менее десяти человек. На месте работают экстренные службы, которым к этому моменту уже удалось достать из-под завалов как минимум одного пострадавшего.

«Из-под завалов они извлекли одного рабочего. У меня на стройку выходит окно, и я видела, как вынесли мужчину с наложенной шиной», - сказала соседка.

Как она заявила, все рабочие в момент обрушения находились в котловане. Когда стена рухнула, затрясся даже соседний дом.

Напомним, обрушение стены на стройке в Новосибирске произошло утром 28 августа. По данным регионального управления МЧС, в результате инцидента погиб один человек и один был травмирован, состояние еще восьмерых остается неизвестным.