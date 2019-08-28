В МЧС РФ уточнили количество погибших при обрушении стены на стройке в Новосибирске

При обрушении стены на стройке в Новосибирске погиб один человек, один травмирован, и состояние еще восьми рабочих остается неизвестным.

Для дальнейшего проведения поисково-спасательной операции на место обрушения прибудут четыре кинологических расчета, которые произведут обследование упавшей конструкции. Об этом сообщает региональное управление МЧС РФ.

Напомним, ранее в Следственном комитете России сообщили о двух погибших при обрушении стены. По словам мэра Новосибирска Анатолия Локотя, в настоящее время из-под завалов удалось извлечь второго пострадавшего.

Обрушение стены произошло утром 28 августа. По предварительным данным, причиной ЧП могли стать нарушения, допущенные при строительстве.