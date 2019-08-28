Искусственный интеллект на борту: кадры изнутри уникального самолета Ил-114ЛЛ

Летающая лаборатория компании «Радар-ММС», созданная на базе регионального самолета Ил-114, оснащена комплексом «Касатка», который упростил работу операторов на борту самолета.

«Комплекс включает в себя радиолокационное, магнитометрическое оборудование, оптикоэлектронную станцию, но его ядро - это информационно-управляющая система, рабочие места операторов, где в автоматизированном режиме обрабатывается информация, а оператору нужно только подтвердить, что найден нужный объект. То есть, по сути, это интеллект на борту с очень качественной сенсорикой», - рассказал «Звезде» исполнительный директор АО «НПП "Радар ММС"» Иван Анцев.

Он также отметил, что представленный на авиасалоне МАКС-2019 комплекс «Касатка-Э» может быть сконфигурирован под определенные задачи и широкий ряд авиационных носителей для осуществления обнаружения надводных, подводных и воздушных объектов, мониторинга, поисково-спасательных работ, а также для обеспечения безопасности морской экономической зоны.

Ил-114 - советский и российский региональный самолет, созданный для местных авиалиний. Производство машины было запущено на Ташкетском авиазаводе. В данный момент идет возобновление его производства на мощностях РСК «МиГ» и ПАО ВАСО.