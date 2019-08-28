В Москве назвали стоимость проезда на первых двух МЦД

На заседании президиума правительства Москвы утвердили тарифы проезда на первых двух Московских центральных диаметрах (МЦД). На поездках из Московской области в столицу и при перемещении по городу теперь можно будет экономить до 75%.

Согласно постановлению правительства, на МЦД появятся три тарифные зоны: «Центральная», «Пригород» и «Дальняя». Первая охватит расстояние между станциями Марк и Сетунь по направлению Одинцово – Лобня и между станциями Волоколамская и Остафьево по направлению Нахабино – Подольск. Зона «Пригород» будет действовать за пределами вышеназванных станций и до конечных остановок МЦД. При проезде до МЦД с других железнодорожных станций пассажир расплатится по ценам зоны «Дальняя».

Передвижение в пределах первой зоны обойдется в 38 рублей по тарифу «Кошелек» транспортной карты «Тройка». Поездка со станций зоны «Пригород» будет стоить 45 рублей. Для «Дальней» стоимость проезда складывается из двух составляющих: 23 рубля будет стоить электричка до МЦД, далее придется заплатить 45 рублей. Во всех случаях пересадка в течение 90 минут между МЦД, Московским центральным кольцом (МЦК) и подземкой будет бесплатной.

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Передвигаться по городу с вводом МЦД для пассажиров станет дешевле в два раза, между столицей и областью – в четыре, сообщается на сайте мэра Москвы. Запуск МЦД-1 от Одинцова до Лобни и МЦД-2 от Нахабина до Подольска произойдет до конца года.