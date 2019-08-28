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Земля в огне: полыхающий берег Дона под Ростовом сняли на видео

Тамара Астапенкова
00:54 28.08.2019
Возгорание сухой травы произошло на площади 5 гектаров.
© Видео: Ростов Главный, ВКонтакте © Фото: Ростов Главный, ВКонтакте

На северо-восточной окраине города Батайска Ростовской области произошло возгорание сухой растительности. Очевидцы сняли на видео, как полыхает огонь на левом берегу Дона. На кадрах видно, что стихия охватила огромную территорию. Местные жители пишут в соцсетях, что горит камыш.

В ГУ МЧС РФ по Ростовской области сообщили, что возгоранию был присвоен повышенный ранг пожара. В общей сложности горело около 5 гектаров площади. В ликвидации горения принимали 85 человек и 23 единицы техники. На данный момент возгорание ликвидировано.

Ранее, жители Ростова-на-Дону выкладывали видео, на котором было видно, как улицы города затянуло дымом. Горела сухая трава в области, то запах гари и дым добрались и до городских улиц. Тогда пожар составил территорию около 1 километра.  

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