Загорелись кабели: в Москве из-за пожара эвакуируют жилую многоэтажку

На Каширском шоссе в доме 94 произошло возгорание кабелей в кабельных каналах. По предварительной информации возгорание произошло между 12 и 15 этажами. Плотное задымление наблюдалось с 11 по 24 этажи.

«27 августа в 23.29 поступило сообщение о пожаре. Прибывшими пожарно-спасательными подразделениями было установлено, что происходит возгорание электрических кабелей в кабельном канале с 12 по 15 этаж в 24 этажном монолитном здании», - сообщили в МЧС.

На место ЧП работают экстренные службы. Эвакуировано порядка 100 человек. На данный момент ликвидировано возгорание кабелей с 12 по 16 этажи, с 17 по 21 этажи ликвидация горения кабелей продолжается. Информации о пострадавших нет.

Ранее в Москве горело помещение на шестом этаже по улице Малая Дмитровка. Открытое пламя вырывалось из окон жилого дома. К счастью, пятикомнатная квартира, в которой случилось возгорание, сдавалась под офисы. Возгорание удалось быстро ликвидировать.