Медведев заявил, что его «достала» ситуация с недобросовестными подрядчиками

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития центров экономического роста на Дальнем Восток призвал решить проблемы с конкурсами на проведение госзакупок.

Глава правительства при этом отметил, что ранее уже дважды давал поручения усилить ответственность против недобросовестных подрядчиков. Медведев также не исключил введения уголовной ответственности за такие нарушения.

«Проблема с подрядчиками, занижение цен на конкурсах — вообще эта ситуация, как говорят у нас, достала», - сказал Медведев, добавив, что речь идет о случаях, когда «заявка на проведение конкурса дается в таком виде и по таким правилам, которые заранее уничтожают его результат».

Премьер-министр отметил, что проблема «сплошная по всей стране», и ее «надо завершать».

В ходе совещания Дмитрия Медведев также заявил, что размер общей единой субсидии для Дальневосточного региона на будущие года составит более 94 миллиардов рублей.