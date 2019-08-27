В Москве загорелось здание на Сущевском Валу: видео

В Москве на пересечении Шереметьевской улицы и Сущевского Вала возникло крупное возгорание. Огромные клубы черного дыма видны издалека.

По кадрам, оказавшимся в распоряжении «Звезды», становится ясно, что возгорание возникло в одном из зданий, прилегающих к перекрестку над тоннелем. Что именно загорелось, неизвестно. Клубы едкого черного дыма достигают соседнего жилого здания.

Обстоятельства случившегося и причины возгорания уточняются. Информации о возможных жертвах или пострадавших в результате пожара нет.