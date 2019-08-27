В «квалификационной яме» находятся почти 34 миллиона россиян

Компетенции почти 34 миллионов россиян или избыточны, или недостаточны для занимаемой должности. Это означает, что все они находятся в так называемой квалификационной яме. Об этом говорится в докладе международной консалтинговой компании BCG и World Skills, подготовленном при поддержке госкорпорации «Росатом».

Авторы документа ссылаются на статистику Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). В докладе отмечается, что в «квалификационную яму» попадает треть всех работников в мире - 1,3 миллиарда человек. При этом исследователи опасаются, что через десять лет этот показатель может вырасти еще на 100 миллионов, пишет РИА Новости.

В докладе также подчеркивается, что проблема «квалификационной ямы» на рынке труда стоит достаточно остро. А современные технологии оставляют без работы еще миллионы людей и тем самым усугубляют ситуацию.