На северо-западе Москвы на стройке нашли шесть артиллерийских снарядов
В настоящее время на месте работают сотрудники экстренных служб.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
В ходе строительных работ на северо-западе Москвы рабочие обнаружили шесть неразорвавшихся артиллерийских снарядов времен Второй мировой войны.
Снаряды были обнаружены по адресу: Ленинградское шоссе, дом 58. На кадрах видно, что они лежат недалеко от котлована, на месте работают сотрудники экстренных служб.
В настоящее время место оцеплено. Ожидается, что боеприпасы будут вывезены в безопасное место и уничтожены.