На северо-западе Москвы на стройке нашли шесть артиллерийских снарядов

В ходе строительных работ на северо-западе Москвы рабочие обнаружили шесть неразорвавшихся артиллерийских снарядов времен Второй мировой войны.

Снаряды были обнаружены по адресу: Ленинградское шоссе, дом 58. На кадрах видно, что они лежат недалеко от котлована, на месте работают сотрудники экстренных служб.

В настоящее время место оцеплено. Ожидается, что боеприпасы будут вывезены в безопасное место и уничтожены.