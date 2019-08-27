Гигантское человеческое «лицо» в Антарктике озадачило пользователей Сети

В программном обеспечении Google планета Земля появились необычные спутниковые снимки поверхности Антарктики. На кадрах, размещенных в Сети, многие пользователи разглядели четкий человеческий «портрет». Снежный покров лежит таким образом, что на нем вырисовываются очертания глаз, носа и губ.

Как пишет Daily Star, многие отметили, что с помощью ветра природа может творить лучше любого художника.

Кому-то портрет на снегу напомнил викинга. Некоторые пользователи увидели на рисунке металлический шлем с носовой частью, как у скандинавов в средневековье.

Нашлись среди увидевших снимок и сторонники теории заговора, которые предположили, что человеческое изображение - это якобы некая мегаструктура, оставшаяся от древних цивилизаций Антарктики, однако в действительности на кадрах изображен обычный снежный бархан.