Последний Су-57 и первый Ка-62: в Жуковском на авиасалоне МАКС-2019 все готово к открытию

Посетители международного авиационно-космического салона в подмосковном Жуковском смогут воочию взглянуть на будущее летательных аппаратов. Один из крупнейших в мире авиасалонов стартует 27 августа.

МАКС проводится только по нечетным годам, чтобы разработчики могли как следует подготовиться.

Премьерами на салоне 2019 года станут Су-57 в их последнем серийном варианте, МС-21-300, впервые будут представлены двигатель ПД-14 и вертолет Ка-62, который уже проходит государственные испытания.

В летной программе для широкого круга посетителей самыми зрелищными моментами могут стать групповой пилотаж сразу трех Су-57 и «семейный» пилотаж отца и сына Аверьяновых. Впервые поднимется в небо самолет МС-21-300, а вслед за ним - Airbus А350.

Также на территории авиасалона будет представлен проект российско-китайского перспективного дальнемагистрального самолета. Это будущий широкофюзеляжный самолет, который сейчас совместно проектируют конструкторы РФ и КНР. В Минпромторге РФ заявили, что с такой техникой Россия уверенно встает в тройку лидеров по производству гражданских самолетов.

Напомним, участие в авиафоруме подтвердили более 800 компаний из 33 стран. На мероприятии будут представлены новейшие разработки гражданской и военной авиации.